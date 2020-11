Der Landrat des Kreises Donau-Ries, Stefan Rößle (CSU), will prüfen lassen, ob unter anderem die in Grundschulen eingeführte Maskenpflicht wieder ausgesetzt werden kann. Zahlreiche Eltern waren gegen die Vorschrift Sturm gelaufen, unter anderem weil sie nicht in allen Landkreises gelte. Der Landrat will jetzt beim Gesundheitsministerium anfragen, ob es auch für den Landkreis Donau-Ries Ausnahmen geben kann.