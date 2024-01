per Mail teilen

Eva Treu hat es im zweiten Wahlgang geschafft: Die 31-jährige Kandidatin der CSU ist neue Landrätin im Landkreis Neu-Ulm. Sie gewinnt die Stichwahl mit 67 Prozent der Stimmen.

Eva Treu von der CSU hat die Stichwahl bei der Landratswahl im Kreis Neu-Ulm deutlich mit gut 67 Prozent für sich entschieden. Gegenkandidat Joachim Eisenkolb von den Freien Wählern kam auf knapp 33 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag bei 28 Prozent und damit nochmal deutlich niedriger als im ersten Wahlgang (36,9 Prozent).

Reaktionen im Landratsamt Neu-Ulm

"Ich freu mich natürlich und bin noch etwas überwältigt", so Eva Treu. Schnell zeigte sich bei der Auszählung, dass die CSU-Kandidatin deutlich vorne lag. So gab es schon vor der offiziellen Bekanntgabe des Wahlausganges die ersten Gratulationen. Überrascht von dem Ergebnis wirkten an diesem Abend die wenigsten Gäste. Parteifreunde wie der Bundestagsabgeordneten Alexander Engelhard und die Neu-Ulmer Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger gratulierten Treu. Ebenso wie Wahlverlierer Joachim Eisenkolb - er räumte ein, dass er hinter seinen Erwartungen zurückgeblieben sei und er zeigte sich enttäuscht über die geringe Wahlbeteiligung.

Joachim Eisenkolb (FW) gratuliert Eva Treu (CSU) zur ihrem Sieg in der Stichwahl: Treu setzte sich mit gut 67 Prozent deutlich gegen ihn durch. SWR Justus Madaus

Amtsantritt als Landrätin am 31. Januar

Die 31-jährige Treu folgt damit auf den bisherigen Landrat Thorsten Freudenberger (CSU). Er wurde im vergangenen Oktober direkt in den bayerischen Landtag gewählt. Die Wirtschaftsingenieurin und wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Hochschule Biberach wird bereits am 31. Januar den Chefposten im Neu-Ulmer Landratsamt übernehmen. Die Geschäfte führte übergangsweise der stellvertretende Landrat Erich Winkler (CSU), Bürgermeister von Nersingen im Kreis Neu-Ulm.

Eva Treu (CSU) folgt ihrem Parteikollegen Thorsten Freudenberger (rechts) nach: Sie wird Landrätin im Landkreis Neu-Ulm. SWR Justus Madaus

Dringende Themen im Kreis Neu-Ulm

Sie wolle sich rasch um Verbesserungen bei den Schulbussen im Raum Neu-Ulm, Vöhringen und Weißenhorn kümmern, sagte Treu dem SWR. Auch die Kreiskliniken seien ein Thema, das man aber "nicht gleich in der ersten Woche lösen könne". Beim Thema Flüchtlinge sei es wichtig, "dass die Gemeinde eingebunden ist und die Integration vor Ort gut läuft". Für Abschiebungen sei der Kreis nicht zuständig, aber auf höherer politischer Ebene müsse etwas passieren.

Achte Frau an der Spitze eines bayerischen Landratsamtes

Von 71 Landratsämtern in Bayern werden bisher sieben von Frauen geleitet. Eva Treu ist also die achte Landrätin - und mit Abstand die Jüngste. Die neue Landrätin lebt mit ihrem Partner und ihrem zweijährigen Sohn im Neu-Ulmer Stadtteil Pfuhl.