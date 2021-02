Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr im Einsatz gegen Corona, das ist jetzt auch im Ostalbkreis der Fall. Die Hilfe sei "hochwillkommen und bitternötig", so Landrat Joachim Bläse (CDU).

Die 20 Soldatinnen und Soldaten kommen vom Transporthubschrauber-Regiment 30 aus dem hohenlohischen Niederstetten. Sie unterstützen das Landratsamt bei der Nachverfolgung von Kontaktpersonen corona-positiv getesteter Menschen im Ostalbkreis. Dafür hat sich das Obergeschoss der Ulrich-Pfeifle-Halle in Aalen in eine Telefonzentrale verwandelt: 16 Tische mit Computern stehen in zwei Reihen hintereinander. An jedem sitzt eine Soldatin oder ein Soldat mit Kopfhörer, vor sich Schreibblock und Stift.

Oberstabsgefreite Lisa Metz telefoniert praktisch permanent. Auch nach über fünf Stunden wirkt sie immer noch gut gelaunt, es läuft gut mit den Angerufenen.

"Die sind wirklich bis jetzt alle sehr kooperativ. Sie verstehen alles, was ich ihnen erkläre...keiner hat großartig Fragen" Oberstabsgefreite Lisa Metz

Die Soldatin arbeitet ein Formular ab: Name, Adresse und so weiter. Ob die Kontaktperson Symptome hat, welche, wie lang der Kontakt mit der positiv getesteten Person war, welche Art von Kontakt. Nicht gerade anspruchsvoll und trotzdem anstrengend.

"Es verlangt Konzentration, sonst schickt man womöglich jemanden nach Hause, der gar nicht nach Hause müsste" Lisa Metz

Von acht bis 20 Uhr dauert der Telefondienst, in zwei sich überlappenden Schichten. Drei Wochen lang, dann werden Lisa und ihre Kameradinnen und Kameraden abgelöst. Ihr Einsatz im Ostalbkreis ist hochwillkommen und bitternötig: Man sei an einer Belastungsgrenze angekommen, sagte Landrat Joachim Bläse am Dienstag bei der Einweisung. 60 positiv getestete Menschen an einem Tag bedeuteten im Schnitt fünf bis 15 Kontaktpersonen und so täglich mehrere hundert Leute, die angerufen werden müssten.

"Wir schaffen das mit den eigenen Mitarbeitern nicht mehr und haben deshalb das Hilfsangebot der Bundeswehr sehr gerne angenommen" Landrat Joachim Bläse

Es sei schnell gegangen, trotz des beträchtlichen Verwaltungsaufwands: Letztlich musste die Landesregierung beim "Kommando territoriale Aufgaben" in Berlin den Amtshilfe-Einsatz beantragen. Und die Soldatinnen und Soldaten werden nur unter einer Bedingung losgeschickt, betont Oberstleutnant Markus Kirchenbauer, Leiter der Informationsarbeit beim Landeskommando Baden-Württemberg.

"Es muss sichergestellt sein, dass das Personal zur Kontaktverfolgung im ganzen Bundesland nicht verfügbar ist" Oberstleutnant Markus Kirchenbauer

Bundesweit helfen derzeit 2.300 Bundeswehrangehörige bei der Nachverfolgung von Kontakten, bereit stehen insgesamt 15.000. Die 20 in Aalen eingesetzten Soldatinnen und Soldaten sind in Niederstetten bei Bad Mergentheim stationiert. Für die nächsten drei Wochen haben sie es bequemer als in der Kaserne, immerhin sind sie in Hotels untergebracht.