Der Landrat des Ostalbkreises, Joachim Bläse, hat die so genannten Corona-Spaziergänge kritisiert. Die Meinungsäußerung sei zwar ein hohes Gut, es könne aber nicht sein, dass die Versammlungen bewusst nicht angemeldet würden, um Auflagen wie die Maskenpflicht zu umgehen, so Bläse in der "Gmünder Tagespost". Unter anderem in Ulm, Neu-Ulm , Nördlingen und Schwäbisch Gmünd sind Donnerstagabend erneut mehr als tausend Menschen gegen die Corona-Maßnahmen auf die Straßen gegangen.