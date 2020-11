per Mail teilen

Die Kreise Donau-Ries und Günzburg haben die höchste bayerische Pandemie-Warnstufe erreicht. Die Warnstufe dunkelrot gilt in Bayern, wenn in einem Landkreis der Inzidenzwert von 100 überschritten ist. Damit gelten neue Regeln, es dürfen sich maximal fünf Personen treffen, egal ob in der Öffentlichkeit oder zu Hause.