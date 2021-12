Landratsamt warnt vor tödlicher Tierkrankheit

Das Landratsamt in Dillingen warnt vor einer tödlichen Tierkrankheit, die in einem Fall in Gundelfingen aufgetreten ist. Auf der Gemarkung Gundelfingen, nahe der Grenze zum Nachbarkreis Günzburg, war demnach ein Wildschwein erlegt worden, das darauf hinweist. In dem Fleisch des Tieres wurden Antikörper gegen das Virus der Aujeszkyschen Krankheit nachgewiesen. Die Krankheit wird von Schweinen übertragen, oft, ohne dass die Tiere Symptome zeigen. Für Wiederkäuer, Hunde und Katzen hingegen ist die Infektion immer tödlich. Es gibt keine Impfmöglichkeit. Eine Infektion von Hausschweinen bedroht ganze Bestände, so das Landratsamt. Daher wird Jägern empfohlen, rohes Schweinefleisch nicht an Hunde zu verfüttern. Auch Hundehalter sollten vorsichtig sein. Für Menschen ist die Krankheit ungefährlich.