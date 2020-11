per Mail teilen

Der Landkreis Neu-Ulm hat die höchste bayerische Corona-Warnstufe dunkelrot erreicht. Das bedeutet unter anderem, dass Restaurants und Bars nur noch bis 21 Uhr öffnen und an Veranstaltungen höchstens 50 Menschen teilnehmen dürfen. Die Beschränkungen gelten von Freitag bis Sonntag. Danach treten die bundesweiten Maßnahmen in Kraft, die die Bundeskanzlerin und die Ministerpräsidenten in dieser Woche beschlossen haben.