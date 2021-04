Der Landkreis Neu-Ulm hat sich als Corona-Modellregion beworben. Vorbild ist Tübingen, wo Menschen mit einem negativen Corona-Test zum Beispiel einkaufen, zum Friseur oder in den Biergarten gehen können. Insgesamt haben sich in ganz Bayern mehr als 80 Kommunen beworben. Die Staatsregierung will noch in dieser Woche acht Städte oder Landkreise auswählen.