per Mail teilen

Der Landkreis Donau-Ries will bis zum neuen Schuljahr mobile Luftfilter für alle weiterführenden Schulen anschaffen. Das hat der Kreistag auf seiner jüngsten Sitzung beschlossen. Mehr als 190 Luftfilter soll die Kreisverwaltung demnach nach einer europaweiten Ausschreibung für die Unterrichtsräume kaufen. Der Kreis rechnet mit Kosten von rund 700.000 Euro. Die Hälfte davon trägt das Land, so dass der Landkreis rund 350.000 Euro investieren muss. Nach den Förderrichtlinien des Freistaates Bayern müssen die Luftfilter drei Jahre lang eingesetzt werden. Der Kauf der Geräte sei keine Garantie für den Präsenzunterricht, hieß es. Auch das Lüften der Klassenräume werde dadurch nicht überflüssig. Die Stadt Neu-Ulm hatte sich zuvor für Abluftanlagen an Fenstern entschieden.