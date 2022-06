Landkreis investiert Millionen in Krankenhäuser

Der Landkreis Dillingen will in den kommenden Monaten einen Millionenbetrag in den Umbau des Dillinger Krankenhauses investieren. Das hat der Krankenhausausschuss des Dillinger Kreistags am Montag mitgeteilt. Notaufnahme und Intensivstation sollen erneuert werden, unter anderem für kurze Wege und genügend Platz. Die geschätzten Kosten für beide geplanten Maßnahmen: insgesamt an die 30 Millionen - etwa die Hälfte wird bezuschusst. In Wertingen soll außerdem eine Krankenpflegeschule gebaut werden - die soll, geht alles glatt, schon im Herbst 2023 fertig sein. Unterdessen arbeiten beide Krankenhäuser defizitär - bei knapp 6 Millionen Euro liegt das Minus 2021, das hatte man laut Landrat Leo Schrell (Freie Wähler) so erwartet. Während in den vergangenen beiden Jahren wegen Corona weniger Patienten behandelt werden konnten, stieg der Aufwand für Personal und Material.