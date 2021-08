per Mail teilen

Der Kreis Dillingen bereitet sich auf die Auffrischungsimpfungen für Senioren und durch das Coronavirus besonders gefährdete Gruppen vor. Eine wichtige Rolle soll das Impfzentrum spielen.

Das Impfzentrum in Wertingen soll so schnell wie möglich mit den Impfungen beginnen, teilte ein Sprecher des Landratsamtes am Sonntag mit. Neben den Bewohnern von Senioren- und Pflegeheimen sowie Behinderteneinrichtungen sollen auch die dort Beschäftigten die dritte Impfung bald erhalten. Voraussetzung ist, dass der vollständige Impfschutz älter als sechs Monate ist. Geimpft werde mit einem mRNA-Impfstoff.

Das Impfzentrum in Wertingen könnte bis Ende April 2022 weiterbetrieben werden(Archivbild) Judith Zacher, BR (Archivbild)

Hausärzte erhalten Unterstützung vom Impfzentrum des Kreises Dillingen

Senioren, die älter als 80 Jahre sind, und gefährdete Patienten, die nicht in Einrichtungen leben, sollen ihre dritte Impfung beim Hausarzt bekommen. Das Impfzentrum in Wertingen soll die Hausärzte aber flexibel unterstützen und auch nach Ende September in modifizierter Form weiterbetrieben werden.

"Deshalb muss das Impfzentrum in seiner künftigen Struktur so aufgestellt und ausgerichtet sein, dass es jederzeit die niedergelassenen Ärzte unterstüzten kann."

Hausärzte im Kreis Dillingen schaffen bis zu 2.000 Impfungen pro Woche

Begründet wird das mit der niedrigeren Hausarztdichte im Kreis Dillingen. Mehr als 2.000 Impfungen pro Woche können die Hausärzte nicht leisten, hieß es in der Mitteilung des Landratsamtes.

Damit das Zentrum in Wertingen über den 30. September hinaus weiterbetrieben werden kann, soll nun ein Konzept erarbeitet werden. Auch mit Blick auf eine mögliche vierte Welle könne das Kreisimpfzentrum bis April 2022 fortbestehen.