Der Landkreis Donau-Ries hat seit Beginn der Pandemie 124 Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 erfasst. Fast die Hälfte der Verstorbenen lebte in Seniorenheimen. Insbesondere für die Angehörigen eines Verstorbenen seien täglich neue Statistiken besonders belastend, so Landrat Stefan Rößle (CSU). Dennoch müsse informiert werden. Rößle bezeichnet es als großen Erfolg, dass in Senioren- und Pflegeheimen inzwischen ein großer Teil der Bewohnerinnen und Bewohner geimpft sei.