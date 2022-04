per Mail teilen

Das Landgericht Ulm hat am Mittwoch einen 63-jährigen Kaufhaus-Erpresser zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt. Der Mann muss drei Jahre und neun Monate ins Gefängnis.

Die Richter sprachen den Mann der versuchten räuberischen Erpressung und der Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten schuldig. Das Gericht blieb deutlich unter dem Antrag der Vertreterin der Staatsanwaltschaft. Sie hatte in ihrem Plädoyer zuvor eine Freiheitsstrafe von fünf Jahren gefordert, während der Verteidiger eine Freiheitsstrafe von drei Jahren für angemessen hielt.

Kaufhaus-Erpresser gesteht Tat zum Prozessauftakt

Gleich zu Beginn des Prozesses hatte der 63-Jährige ein Geständnis abgelegt. Über seinen Anwalt entschuldigte er sich bei allen Betroffenen. Er habe in dem Kaufhaus in der Ulmer Fußgängerzone eine Bombenattrappe und ein Schreiben platziert, aber nie die Absicht gehabt, Personen zu schädigen. Mit dem Geld, das er erpressen wollte, wollte er eine Operation finanzieren, weil er glaubte, an einem Hirntumor erkrankt zu sein. Eine Krebserkrankung ließ sich jedoch nicht nachweisen.

Mit dem Erpresserschreiben hatte der Beschuldigte laut Anklage innerhalb von 72 Stunden die Zahlung von rund 1,4 Millionen Euro in der Internetwährung Bitcoin gefordert. Andernfalls würde eine echte Bombe folgen. Polizisten nahmen den Mann noch vor Ablauf der Frist fest.

Im Oktober 2021 war das größte Kaufhaus in der Ulmer Fußgängerzone, Galeria Kaufhof, viereinhalb Stunden lang wegen eines verdächtigen Gegenstandes gesperrt. Das Kaufhaus wurde sicherheitshalber geräumt, 100 Menschen mussten das Gebäude verlassen und auch im Umfeld gab es zunächst eine größere Absperrung.

Wegen Bombenattrappe 100 Menschen "in Sicherheit gebracht"

Zeuginnen und Zeugen hatten die Polizei gerufen, weil sie einen verdächtigen Gegenstand entdeckt hatten. Es rückten Expertinnen und Experten des Kampfmittelräumdienstes an. Sie untersuchten den Gestand. Auch Polizeihunde durchsuchten das mehrstöckige Gebäude. Am späten Nachmittag konnte schließlich Entwarnung gegeben werden, eine Gefahr bestand nicht, der Gegenstand sei harmlos.

Seit den Achtzigerjahren hatte der Mann mehrfach Banken überfallen, Geld unterschlagen und dafür mehrere Jahre in Haft verbracht. Als die Tat in Ulm geschah, war der Beschuldigte auf Bewährung frei. Auf der Attrappe und dem Schreiben aus dem Kaufhaus hinterließ er nach Angaben der Staatsanwaltschaft DNA-Spuren und machte es den Ermittlern so leicht, ihm auf die Schliche zu kommen.