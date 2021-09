Ulmer zu Bewährungsstrafe wegen Kindesmissbrauchs verurteilt

Das Landgericht Ulm hat einen 45-Jährigen wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern zu zwei Jahren auf Bewährung verurteilt. Die Taten liegen teils mehr als zwanzig Jahre zurück.

Der Angeklagte wurde zu einer Bewährungsstrafe verurteilt. SWR Uli Zwerenz

Die Kammer sah es als erwiesen an, dass er Minderjährige zwei Mal schwer missbraucht hatte. Zudem sei er in 129 Fällen des sexuellen Missbrauchs schuldig. In den anderen angeklagten Fällen wurde der Mann freigesprochen. Die ursprünglich mehr als 400 angeklagten Taten seien eine Art Hochrechnung gewesen, so das Gericht. Da sich die Opfer nicht mehr an alle erinnern könnten. Daher sei die Kammer zur Auffassung gekommen, dass es nicht so viele Fälle waren und entschied sich für eine Bewährungsstrafe.

Strafmildernd wirkten sich zum einen die sozialen Verhältnisse des Angeklagten aus. Er ist laut Richter nicht vorbestraft, hat eine Therapie gemacht. Außerdem sei er durch einen festen Beruf und eine eigene Familie gut sozialisiert. Zum anderen hatte der 45-Jährige zum Prozessauftakt ein Teilgeständnis abgelegt. Er hatte dabei zugegeben, dass er sich als knapp 20-Jähriger zu kleinen Mädchen hingezogen gefühlt hatte. Er könne sich an einzelne Details der Taten aber nicht mehr erinnern. Bei den besonders schweren Vorwürfen bestritt er teilweise die Anschuldigungen.

Halbschwester unter den Opfern

Die Anklage hatte dem 45-Jährigen vorgeworfen mehr als 400 Mal fünf junge Mädchen im Alter von sechs bis 13 Jahren sexuell missbraucht zu haben. Opfer waren seine Halbschwester und deren Freundinnen. Sie waren alle regelmäßig in der Wohnung des Angeklagten in Ulm und übernachteten dort auch.

Die Taten sollen zwischen 1996 und 2005 passiert sein. Seine Halbschwester hatte sich erst 2017 an eine Anwältin gewandt. Der Prozess war im Juni wegen Befangenheit einer Schöffin abgebrochen worden.