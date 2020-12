per Mail teilen

Der Ulmer Einsatzgruppenprozess im Jahr 1958 war der erste Prozess wegen NS-Gewaltverbrechen im besetzten Europa, der vor einem deutschen Gericht verhandelt wurde. Das Landesarchiv Baden-Württemberg hat jetzt eine Originalaufnahme aus dem Schwurgerichtssaal online veröffentlicht.

Im Jahr 1958 war das Landgericht Ulm Schauplatz für den sogenannten Einsatzgruppenprozess SWR Michael Binder

Das Landesarchiv Baden-Württemberg veröffentlichte einen Mitschnitt der Urteilsbegründung vom 29. August 1958 aus dem Ulmer Schwurgerichtssaal. Der Mitschnitt besteht aus mehreren Teilen. Seit Samstag können Interessierte die Tonbandaufzeichnung des Landesarchivs Baden-Württemberg nachhören.

Wende in der Aufarbeitung der NS-Verbrechen

Der Prozess, der am 28. April 1958 im Ulmer Schwurgerichtssaal begann, leitete eine Wende in der Aufarbeitung der NS-Verbrechen ein. Es sei der erste Prozess vor einem deutschen Schwurgericht gewesen, in dem nationalsozialistische Massenmorde verhandelt wurden, heißt es dazu auf der Internetseite der Stadt Ulm.

Eine Mitarbeiterin im Stadthaus Ulm installiert für eine Ausstellung im Jahr 2008 lebensgroße Fotos. Diese waren vom Erkennungsdienst der Polizei 1956 angefertigt worden. Bei den Abgebildeten handelt es sich um Angeklagte im Einsatzgruppenprozess 1958. Zur Erinnerung an den Prozess zeigte das Stadthaus Ulm 50 Jahre die Ausstellung "Die Mörder sind unter uns". dpa Bildfunk picture-alliance/ Stefan Puchner/dpa

Die Verfahrenseröffnung selbst sei eher einem Zufall geschuldet gewesen. Der Hauptangeklagte habe auf Wiedereinstellung in den deutschen Staatsdienst geklagt und versucht, sich und seine Kriegshandlungen durch Leserbriefe in ein positives Licht zu rücken. Dadurch erst sei seine Vergangenheit als Polizeichef von Memel und seine Beteiligung an Erschießungen öffentlich bekannt geworden, schreibt die Stadt.