Mordversuch im Obdachlosen-Milieu: Urteil erwartet

Im Prozess am Landgericht Memmingen um einen Messerangriff im Obdachlosen-Milieu in Neu-Ulm wird am Dienstag das Urteil gegen zwei Angeklagte erwartet. Opfer war ein 40-jähriger Mann.

Am Landgericht Memmingen soll am Dienstag das Urteil gegen einen 42-Jährigen und seine 37-jährige Freundin im Prozess um einen Mordversuch in Neu-Ulm gesprochen werden. Hinterrücks soll der Angeklagte in Neu-Ulm zwanzigmal auf sein Opfer eingestochen haben. Als der Mann bereits auf dem Boden lag, hat er ihm laut Anklage noch mehrfach mit dem Fuß gegen den Kopf getreten. Die 37-jährige Freundin des Angeklagten soll dem schwer verletzten Mann anschließend eine Bauchtasche mit 85 Euro abgenommen haben. Laut Staatsanwaltschaft soll der Angeklagte das Opfer dabei festgehalten haben.

Zeugen haben den Obdachlosen gefunden

Nachdem die beiden Angeklagten gegangen und das Opfer liegen gelassen haben, gelang es dem Schwerverletzten sich von der ehemaligen Gaststätte zur Straße zu schleppen. Ein Zeuge fand ihn und brachte ihn ins Krankenhaus.

Zuvor sollen die Angeklagten sich mit ihrem späteren Opfer in dem leerstehenden Gebäude in Neu-Ulm getroffen haben. Die Männer haben demnach Schnaps getrunken, worauf sich ein Streit um Geld entwickelte - bevor es schließlich zu dem Angriff kam. Die Staatsanwaltschaft nimmt an, dass das Täterpaar davon ausging, der Mann würde sterben.