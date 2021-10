Das Landgericht Ellwangen hat am Freitag ein Ehepaar aus Bopfingen (Ostalbkreis) wegen Drogenhandels zu langjährigen Haftstrafen verurteilt. Der Ehemann erhielt fünf Jahre und zehn Monate, seine Frau wegen Beihilfe zwei Jahre und zehn Monate. Die beiden waren im April dieses Jahres an der A7 bei Westhausen gestoppt worden. In ihrem Wohnmobil entdeckten die Ermittler zwei Kilogramm Heroin und 500 Gramm Kokain. Das Ehepaar hatte die Drogen in Nordrhein-Westfalen angekauft.