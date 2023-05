Unter dem Motto "gesehen - geliebt - gesandt" findet Ende Juni in Ulm der Landesposaunentag statt. Wermutstropfen in diesem Jahr: Das Münster ist wegen der Baustelle größtenteils gesperrt.

Am letzten Wochenende im Juni werden rund 6.500 Bläserinnen und Bläser nach Ulm kommen, um beim 49. Landesposaunentag zu spielen und um Gottesdienste und andere Veranstaltungen zu besuchen. Das Evangelische Jugendwerk in Württemberg (EJW) und der CVJM Ulm haben jetzt bekanntgegeben, was geplant ist.

Da das Ulmer Münster wegen Bauarbeiten teilweise gesperrt ist, haben die Veranstalter einige der ursprünglich dort geplanten Veranstaltungen an alternative Orte verlegt.

Landesposaunentag 2023 beginnt am 24. Juni

Das Programm beginnt am Samstagnachmittag (24. Juni) um 16 Uhr in der Ulmer Innenstadt mit einem "BrassMob". Heißt: Auf mehreren Plätzen in der Innenstadt soll Blasmusik erklingen. Die offizielle Eröffnung folgt am Abend um 18 Uhr auf dem Südlichen Münsterplatz. Schon den ganzen Tag über bietet das Evangelische Jugendwerk in der Pauluskirche in Ulm einen Chortag für Gospel-Pop-Chöre.

Der Sonntag (25. Juni) beginnt mit gleich vierzehn öffentlichen Gottesdiensten in der ganzen Stadt. Allerdings nicht nur in Kirchen, sondern auch an ungewöhnlichen Orten, wie dem "Club Cocomo" - einer Diskothek. Speziell für Familien gibt es im Haus der Begegnung einen Gottesdienst.

Schlussfeier auf dem Münsterplatz Ulm

Die Schlussfeier auf dem Münsterplatz, zu deren Höhepunkt tausende Bläserinnen und Bläser das Lied "Großer Gott wir loben Dich" spielen, beginnt um 16:15 Uhr.