Wegen der Corona-Pandemie haben die Veranstalter den Landesposaunentag 2020 absagen müssen. 40 Musikerinnen und Musiker wollen dennoch am Sonntag die beiden traditionellen Schlussstücke spielen. Der SWR überträgt live.

Er hat eine über hundertjährige Tradition, der Landesposaunentag in Ulm. Erstmals 1906 ausgetragen, kommen seitdem tausende Blechbläser in die Münsterstadt. Beim Abschlusskonzert vor dem höchsten Kirchturm der Welt haben in den letzten Jahren bis zu 8.000 Musiker die beiden Schlusschoräle "Nun danket alle Gott" und "Gloria" gespielt.

Der SWR bietet dazu einen Livestream hier und im sozialen Netzwerk Facebook an, damit Musiker im ganzen Land mitspielen können. Der Livestream läuft von 16 bis 16:20 Uhr.