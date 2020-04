Der Landesposaunentag in Ulm wird auf nächstes Jahr verschoben. Damit verbunden ist eine einmalige Unterbrechung des Zwei-Jahres-Turnus. Das teilte das Evangelischen Jugendwerk (EJW) in Württemberg mit.

Ursprünglich sollte die Großveranstaltung mit mehreren tausend Posaunenbläsern in Ulm Ende Juni dieses Jahres stattfinden. Wegen der Corona-Pandemie wird der traditionell zweijährige Rhythmus nun unterbrochen. Anschließend sollen die Landesposaunentage in allen "ungeraden" Jahren stattfinden.

Wird auf 2021 verschoben: Der Landesposaunentag in Ulm. (Archivbild) dpa Bildfunk picture-alliance/dpa/Stefan Puchner

Fest mit Doppelakzent im Jahr 2021

In Ulm wird im kommenden Jahr dann allerdings gleich doppelt gefeiert: 2021 begeht das Evangelische Jugendwerk in Württemberg sein 50-jähriges Jubiläum. Obendrein feiert die Sportarbeit im EJW den 100. Geburtstag. Deshalb wird es in Ulm am 3. und 4. Juli 2021 ein Fest mit zwei Akzenten geben. "Die Posaunenbläser des EJW verwandeln Ulm dann wieder in eine klingende Stadt und die Sportler der Eichenkreuz-Sportarbeit im EJW werden mit ihren attraktiven Angeboten Jung und Alt in Bewegung bringen", sagte Cornelius Kuttler, der Leiter des EJW.

Der 48. Landesposaunentag mit einigen Konzerten war für den 27. und 28. Juni 2020 in Ulm geplant. Nach der Absage jetzt empfiehlt Kuttler den Posaunenchören, selbst in ihren Heimatorten einen Posaunentag zu organisieren und die bereits eingeübten Stücke beispielsweise bei einer Serenade am Abend zu präsentieren. In Baden-Württemberg gibt es nach Angaben des EJW 18.000 Posaunenbläserinnen und -bläser.