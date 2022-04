A8 Albaufstieg: Naturschützer wollen Planung stoppen

Der Landesnaturschutzbund hat gefordert, das Verfahren zum Neubau der A8 Stuttgart-Ulm am Albaufstieg zwischen Mühlhausen und Hohenstadt auszusetzen. Die Naturschützer bemängeln in ihrer Stellungnahme, dass die Planungsunterlagen unvollständig und teilweise falsch seien. Welche Auswirkungen der Bau und vor allem künftig auch der Verkehr auf das Klima haben werden, sei nicht in den Unterlagen enthalten. Zudem gebe es keine Angaben über die Zunahme der Kohlendioxid-Emissionen durch den sechsspurigen Ausbau der A8 am Albaufstieg. Falsch ist nach Auffassung der Naturschützer die Annahme, durch eine kürzere Strecke und schnellere Fahrzeit würde die Belastung geringer werden. Derzeit läuft das Planfeststellungsverfahren für den Neubau des Albaufstiegs. Geplant sind auf der knapp acht Kilometer langen Strecke zwei Brücken und zwei Tunnel. Die Fertigstellung des letzten sechsspurigen Abschnitts zwischen Stuttgart und Ulm ist frühestens 2032 geplant.