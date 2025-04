Viel Erde und schon ein paar Blumen: Die Vorbereitungen auf die Landesgartenschau in Ellwangen

Das Lilienfeld am Marktplatz in Ellwangen gibt es nun schon länger. Das Motto: Die Stadt blüht auf, durch die Landesgartenschau.

Am 24. April 2026 öffnet in Ellwangen die Landesgartenschau - bis dahin muss in der Stadt noch viel gebuddelt und gepflanzt werden. Was ein Jahr vor dem Start in der Stadt so alles los ist.