Die Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge in Giengen an der Brenz (Kreis Heidenheim) steht unter Quarantäne. Laut Landratsamt Heidenheim wurden zwei Arbeiter, die in der Giengener Außenstelle der LEA Ellwangen tätig waren, am Mittwoch positiv auf das Coronavirus getestet. Von den 40 Bewohnern habe sich bislang niemand angesteckt, hieß es weiter.