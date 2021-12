Ehemaliges Daimler-Gelände ans DLR verkauft

Das Land Baden-Württemberg hat Flächen in Ulm an das Deutsche Luft- und Raumfahrtzentrum (DLR) verkauft. Geplant ist dort eine Kooperation mit der Universität Ulm zum Thema Quantentechnologie. Bei der rund 37.000 Quadratmeter großen Grundstücksfläche auf dem Oberen Eselsberg in Ulm handelt es sich um das ehemalige Daimler-Gelände. Das hat das Finanzministerium bestätigt. Dort soll ein Institut für Quantentechnologie aufgebaut werden, in dem es um die Verbesserung der Satelliten-Kommunikation geht. Ein weiteres Institut ist für den Bereich Künstliche Intelligenz geplant. Die vorhandene Infrastruktur mit Büro-, Konferenz- und Laborgebäuden soll jetzt kurzfristig ausgebaut werden. Von der Ansiedlung des Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrums soll auch die Universität Ulm profitieren. So könnten die Bereiche Forschung und Lehre noch stärker miteinander verzahnt werden, hieß es. Über die Kosten des Flächenverkaufs haben beide Seiten Stillschweigen vereinbart.