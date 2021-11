Millionen für Covid-Labor an Uniklinik Ulm

Der Finanzausschuss des Landtages hat der Finanzierung eines geplanten Covid-19-Forschungsgebäudes auf dem Ulmer Eselsberg zugestimmt. Das Universitätsklinikum Ulm benötige das neue Labor, um weiterhin an Viren forschen zu können, die über die Luft übertragen werden, so Institutsleiter Professor Frank Kirchhoff. Bislang habe man überwiegend Forschungen zu sexuell übertragbaren Viren betrieben. Für die Covid-19-Forschung brauche man spezielle Labore mit einem Unterdrucksystem, so Kirchhoff. Nur so könne verhindert werden, dass das Virus über die Luft nach draußen gelangt. Jetzt soll am Ulmer Eselsberg ein von der EU geförderter Neubau für rund vier Millionen entstehen.