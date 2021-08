per Mail teilen

Nur ein Präsenztag pro Woche, der Rest online. Eine private Schule in Laichingen wollte dieses Konzept gerichtlich durchsetzen - ist jetzt aber zum zweiten Mal gescheitert.

Als "richtige" Schule wurde sie auch vom Verwaltungsgerichtshof Mannheim nicht anerkannt. Nach dem Verwaltungsgericht Sigmaringen, wies auch der Verwaltungsgerichtshof Mannheim die Klage ab. Nach Ansicht des Vorsitzenden Richters kann eine Privatschule nicht als Ersatzschule anerkannt werden, wenn ihre Strukturen zu stark von den öffentlichen Schulen abweichen.

Schülerbetreuung Online und per Telefon

Die Schule in Laichingen (Alb-Donau-Kreis) bietet an nur einem Tag pro Woche Präsenzunterricht. Die Kinder lernen überwiegend zu Hause und werden über Internet und Telefon betreut. Damit folgt die Schule dem "Uracher Plan". Die Gleichrangigkeit staatlicher Erziehung mit elterlicher Erziehung sei so allerdings nicht gewährleistet, hieß es vor Gericht.

Das ist der Uracher Plan Laut Landesvereinigung dezentrales Lernen (LVDL) Baden-Württemberg ist der Uracher Plan ein pädagogischer Plan, der Eltern in den Bildungsprozess von Schülerinnen und Schüler einbezieht. So soll eine Bildungspartnerschaft zwischen Schule, Eltern sowie Kindern und Jugendlichen entstehen. Das Lernen erfolgt laut LVDL bevorzugt im Leben und der Lebenswirklichkeit. Der Uracher Plan wurde nach der Kurstadt Bad Urach in Baden-Württemberg benannt, wo er erstmals angewendet wurde.

Schulleiter hält Unterrichtsmodell für überholt

Nachdem in der Pandemie der Wechselunterricht in den öffentlichen Schulen zum Alltag wurde, hatte die Schule aber erneut geklagt. Ein Argument des Klägers, der Laichinger Schulleiter Jonathan Erz, war und ist: "Man kann nicht allen Schulen verordnen, Wechselunterricht zu machen, und gleichzeitig sagen, das ist keine richtige Schule (…) Ich glaube, das Bewusstsein hat sich einfach auch geändert. Die Haltung, dass nur in einem Betongebäude auf unbequemen Stühlen richtig gelernt werden kann, das ist überholt."

Die Tochter von Schulleiter Erz lernt auch von zu Hause und nutzt das Schulmodell in Laichingen. SWR

Wechselunterricht laut Regierungspräsidium eine Ausnahme

Die Gegenseite, das Regierungspräsidium Tübingen, argumentierte, dass der Wechselunterricht an öffentlichen Schulen eine absolute Ausnahme gebildet habe. Laut Oberregierungsrätin Verena Heusser sei nie beabsichtigt gewesen eine Änderung des Schulbegriffs herbeizuführen. "Das ist einfach ein vorübergehendes Konstrukt gewesen. Und eigentlich hat aus unserer Sicht gerade dieser Fernunterricht gezeigt, dass die Schüler auf das gemeinsame Lernen im Klassenverband angewiesen sind. Es gibt genügend Erhebungen, die besagen, dass der Bildungserfolg teilweise darunter gelitten hat, und dass auch die sozial-emotionale Entwicklung der Schüler beeinträchtigt war.“, so Heusser.

Schule braucht weiter Spenden

Die Dietrich Bonhoeffer Internationale Schule bleibt damit eine Ergänzungsschule und wird nicht zur sogenannten Ersatzschule, vergleichbar mit einer Montessori- oder Waldorf-Schule. Sie muss sich weiterhin aus Spenden finanzieren und bekommt keine staatlichen Fördermittel.

Eine Revision gegen das Urteil hat das Mannheimer Gericht nicht zugelassen. Dagegen kann die Schule nun Beschwerde am Bundesverwaltungsgericht in Leipzig einlegen.