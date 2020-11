Ein Pflegeheim in Laichingen kämpft mit einem Corona-Ausbruch. Mehr als zwanzig Bewohner in der Einrichtung sind inzwischen mit dem Virus gestorben. Gemeindepfarrer Karl-Hermann Guhler hat Sterbende begleitet.

In dem Seniorenheim in Laichingen sind bereits mehr als 20 Menschen mit einer Corona-Infektion gestorben. SWR

Insgesamt 80 Bewohnerinnen und Bewohner hat das Seniorenzentrum in Laichingen (Alb-Donau-Kreis). Inzwischen ist etwa jeder vierte mit einer Corona-Infektion gestorben. Die Heimbewohner sollen jedoch, besonders wenn es dem Ende zugeht, Zuspruch und Begleitung haben. Der evangelische Gemeindepfarrer, Karl-Hermann Gruhler, hat einige noch kurz vor dem Tod besucht.

Seelsorge und Sterbebegleitung unter Corona-Bedingungen

Nicht nur der Pfarrer, auch Angehörige dürfen da sein für die Sterbenden. Natürlich muss in solchen Situationen der Schutz der Besucherinnen und Besucher ebenfalls sichergestellt sein. Man wird eingekleidet.

Das bedeutet: Alle, Pfarrer und Angehörige, tragen Schutzanzüge, Handschuhe, Mundschutz und Schutzbrille. Wer hinein will, muss außerdem angemeldet sein. Dann sind die Flure leer, alle müssen auf ihren Zimmern sein. Das sei eine ganz andere, zu stille Atmosphäre, sagt Pfarrer Gruhler.

Er erinnert sich an eine Abschiedssituation: In einem Zimmer seien die alte Mutter und zwei Angehörige gewesen.

"Dass da Liebe ist, und dass man sich begleitet, und eine Ahnung bekommt, dass Gott da ist, das funktioniert trotz aller Masken und Hauben." Pfarrer Karl-Hermann Gruhler

Der Kontakt zu den Bewohnern soll lebendig bleiben SWR

Hinterher fühle man sich wie auf einer speziellen Mission, ergänzt er. Ihm ist wichtig, dass die Angehörigen sich verabschieden können. Denn in der ersten Welle sei das nicht immer der Fall gewesen.

Kontakt halten mit den Heimbewohnern

Auch die anderen Heimbewohner in der Einrichtung werden nicht vergessen. Seit Kurzem gibt es dafür die sogenannten Lebenszeichen in Laichingen - jeden Tag ein Satz aus der Bibel in der Zeitung, drei kurze Gedanken. Diese sind nach Auskunft des Pfarrers speziell für das Pflegeheim gedacht und auch so konzipiert. Im Seniorenzentrum wird das den Leuten vorgelesen. So wird versucht, Kontakt zu halten. Und Pfarrer Karl-Hermann Gruhler bleibt zuversichtlich: