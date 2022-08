per Mail teilen

Die Stadt Ulm nutzt die Sommerferien, um Arbeiten an der Straßenbahnlinie 1 durchzuführen - da wird durchaus auch nachts gehämmert und gebohrt. Ulms Baubürgermeister reagiert auf Beschwerden.

Es sind Gleisarbeiten der Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm, die im Moment an der Olgastraße in UIm für Lärm und Verkehrsbehinderungen sorgen. Die Gleise werden erneuert, erläutert Ulms Baubürgermiester Tim von Winning, genauso wie die das Gleisbett.

Die Schwierigkeit sei, das der erste Teil der notwendigen Arbeit laut sei, weil man mit dem Presslufthammer die Oberfläche zwischen den Gleisen losbrechen muss, so von Winning. Die Arbeiten seien auf nachts verlegt worden, um so lange wie möglich den Straßenbahnverkehr aufrecht erhalten zu können. Die lauten Arbeiten seien aber bald zu Ende, und dann verursache die Baustelle nicht mehr so viel Lärm.

Nächtlicher Baustellenlärm: Anwohner ärgern sich

Der Ärger der Anwohner sei verständlich, so der Baubürgermeiser. Er wohne selbst in der Nähe und habe nachts die Arbeiten hören können. Es sei immer eine Abwägung, welche Belastung der Anwohner vertretbar sei. Da der Zeitraum der Nachtarbeit relativ kurz sei, habe man das in Kauf genommen.