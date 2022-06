per Mail teilen

Ein Paar hat beim Besuch einer Drogerie in Lauingen Diebesgut im Wert von mehr als 1.400 Euro im Kinderwagen versteckt. Als die Familie den Laden am Samstagnachmittag verlassen wollte, ging laut Polizei der Alarm los. Der 35 Jahre alte Mann und die zwei Jahre jüngere Frau flüchteten mit dem Kleinkind, nachdem ihnen ein Angestellter noch einen Teil der Beute abgenommen hatte. Die Polizei fand bei den Ermittlungen weiteres Diebesgut in der Wohnung der Familie.