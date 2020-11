per Mail teilen

Die Holzwerke Ladenburger errichten am Standort Bopfingen ein neues Werk für Brettschichtholz. Laut "Schwäbischer Post" sollen in der bereits bestehenden Halle ab 2022 bis zu 45.000 Kubikmeter verleimte Holzbalken hergestellt werden. Ladenburger investiert demnach in die neue Produktionsstätte rund 15 Millionen Euro und schafft 20 neue Arbeitsplätze.