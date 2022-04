Sorge in Mögglingen: Straße senkt sich seit Jahren ab

Die Landesstraße 1158 in Mögglingen im Ostalbkreis senkt sich laut Bürgermeister Adrian Schlenker (parteilos) in der Nähe der Bahngleise seit Jahren ab. Er wartet auf Hilfe.

Der Hang an der Landesstraße in der Nähe der Bahngleise in Mögglingen ist dem Bürgermeister Schlenker schon einige Jahre ein Dorn im Auge. Dort ist eine stark befahrene Straße, die sich durch den Schwerlastverkehr immer stärker absenkt, berichtet er. Dies drücke den Hang nach unten - in Richtung der Wohnhäuser. Der Druck habe bereits zu Rissen an privaten Mauern geführt, die den Hang stützen.

Die Landesstraße durch Mögglingen (Ostalbkreis) sackt sei Jahren ab. Mögglingens Bürgermeister Adrian Schlenker zeigt auf einen der Risse. SWR Frank Polifke

Jetzt soll nach seinen Angaben ein Bodengutachten erstellt worden sein. Die Ergebnisse liegen Schlenker jedoch noch nicht vor. Eine Sanierung hat ihm das Regierungspräsidium Stuttgart für 2024 zugesagt. Eine Antwort der Behörde aus Stuttgart auf eine SWR-Anfrage steht noch aus.

Laut einer SWR-Recherche gibt es landesweit 129 marode Stützbauwerke an Landesstraßen. In der Liste ist auch die Landesstraße L1158 bei Mögglingen (Ostalbkreis) aufgeführt. Wo genau sich das fragliche marode Stützbauwerk befinden soll, weiß nach SWR-Recherchen vor Ort niemand. Um die benannte Stelle nahe den Bahngleisen handelt es sich nicht.

Auch im Mauerwerk unterhalb der Landesstraße durch Mögglingen sind Risse zu erkennen. SWR Frank Polifke

Generell habe die Landstraße eine schwierige Geologie. Das berichtet der Bürgermeister des benachbarten Heuchlingen, Peter Lang (parteilos). Die Straße verläuft über sogenannte Knollenmergel, dessen unterschiedliche Tonschichten können bei Wassereinbruch aufquellen. Bauen ist auf solchen Flächen laut Lang schwierig. Zur Verstärkung der Fahrbahn wurde 2019 ein Gitter in den Asphalt eingebaut.

Landesstraße wurde zwischen Mögglingen und Heuchlingen mehrfach saniert

Die L1158 war in der Vergangenheit mehrfach saniert worden. 2015 wurde sie zwischen Mögglingen und Heuchlingen (Ostalbkreis) ausgebaut. Entlang dieser Strecke befinden sich laut Bürgermeister Lang mehrere sogenannte Gabione - also Steinkäfige, die die Straße abstützen. Diese seien im Zuge des Ausbaus vor sieben Jahren erneuert worden.