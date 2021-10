per Mail teilen

Der Autozulieferer Bosch AS in Schwäbisch Gmünd plant für einen Teil seiner Mitarbeiter ab Montag Kurzarbeit. Das meldet die "Gmünder Tagespost". Demnach ist auch Bosch AS von der Halbleiterknappheit betroffen. Kurzarbeit ist nur für die Montage der Pkw-Lenkungen geplant, die anderen Bereiche des Unternehmens arbeiten laut Zeitungsbericht normal weiter. Hintergrund seien die wegen des Chipsmangels sinkenden Kundenabrufe, hieß es.