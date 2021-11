Bei einer Verfolgungsjagd zwischen einem Polizisten und einem Fahrradfahrer in Lauingen im Kreis Dillingen sind am Ende beide in der Brenz gelandet. Auslöser war laut Polizei eine Verkehrskontrolle, die der 26-jährige Mann verweigerte und flüchtete. Während seiner Flucht kam es zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung, bei der beide einen Hang hinabstürzten und in der Brenz landeten. Nach seiner Festnahme wurden bei dem Fahrradfahrer Drogen gefunden.