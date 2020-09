Im Aalener Ortsteil Ebnat ist am Samstag nach gut einem Jahr Bauzeit der neue Kunstrasenplatz in Betrieb genommen worden. Das Projekt für die Fußballer des SV Ebnat kostete rund eine dreiviertel Million Euro. Der Bau hängt mit einer Umgestaltung in Ebnat insgesamt zusammen. So entsteht auf dem alten Fußballplatz ein Baugebiet und Ebnat bekommt einen neuen Festplatz.