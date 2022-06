Herbrechtinger Kunstradfahrer präsentieren ihr Können in Kanada

Zwei junge Sportler aus Herbrechtingen (Kreis Heidenheim) treten rund um den kanadischen Nationalfeiertag in Halifax mit ihren Kunsträdern auf. Wie es dazu gekommen ist und was sie präsentieren:

Das German Bicycle Team mit zwei jungen Sportlern, Marvin und Torben Staudenmaier, aus Herbrechtingen repräsentieren bei der weltgrößten Indoor-Militärparade im kanadischen Halifax den deutschen Kunstradsport. Mehrere Tausend Besucher werden erwartet. Im Vorfeld waren Marvin Staudenmaier und Bundestrainerin Kathrin Igel zum Gespräch im SWR Studio Ulm.

SWR: Am 16. Juni geht es für Sie, Herr Staudenmaier, los - und zwar in den Osten Kanadas in die Stadt Halifax. Sind Sie schon aufgeregt?

Marvin Staudenmaier: Ja, sehr, vor allem vor den vielen Zuschauern.

Wie viele Zuschauer sind normalerweise bei Wettkämpfen dabei und wie viele werden es dann vor Ort sein?

Marvin Staudenmaier: Also bei normalen Wettkämpfen sind es 400 bis 500 Zuschauer. Und dort in die Eishalle passen dann zirka 6.000 Zuschauer rein.

Frau Igel, wie kommt es denn, dass sieben Kunstradfahrerinnen und -fahrer aus Deutschland bei einer Militärparade zum kanadischen Nationalfeiertag auftreten? Wie ist denn der Kontakt entstanden?

Kathrin Igel: Das ist in der Tat sehr spannend. 2011 waren wir erstmals dort. Zuvor war ein Video von Kunstradsportlern über YouTube viral gegangen. So haben die Veranstalter das erstmals entdeckt und so über Umwege kam der Kontakt dann zustande. Ich bin dann mit einem Team 2011 erstmals zu dieser Veranstaltung gereist.

Sie waren dort schon zwei Mal. Können Sie die Atmosphäre beschreiben?

Kathrin Igel: Die Atmosphäre ist für uns als Kunstradsportler sehr außergewöhnlich, etwa durch die Menge der Menschen und den Applaus in Kombination mit der Militärmusik. Das ist eine irre Atmosphäre. Der Applaus geht einfach unter die Haut.

Die haben die Vorführungen von Ihnen im Internet gesehen und gesagt, also das würde bei uns gut reinpassen. Oder wie muss man sich das vorstellen?

Kathrin Igel: Ja, ziemlich genau so. Sie spicken diese Militärparade mit ein paar künstlerischen, artistischen Acts. Und da haben wir uns dieses Jahr auch was ganz Besonderes einfallen lassen.

Was denn genau, Herr Staudenmaier?

Marvin Staudenmaier: Dass wir in traditioneller Lederhose und Dirndl fahren. Das sind verschiedene Tricks. Das Fahrrad ist wie ein BMX aufgebaut und da dann im Steiger fahren, sodass das Vorderrad oben ist oder eben auf dem Lenker stehen.

Frau Igel, Sie haben da vermutlich eine eigene Show kreiert?

Kathrin Igel: Richtig. Eine Show repräsentiert dieses Jahr eine Radtour durch "The Länd". Wir haben im Hintergrund einen Imagefilm über Baden-Württemberg laufen: Man sieht Weinberge am Bodensee, wir werden ein Picknick darstellen und das in Kombination mit Tracht auf dem Kunstrad und Tricks. Das ist wirklich außergewöhnlich. Die Kanadier gehen davon aus, dass wir hier in Deutschland alle so eine Tracht besitzen.