Was die Schnüre am Ulmer Metzgerturm mit der Weltlage zu tun haben

Etwas Sonderbares ist mit dem Ulmer Metzgerturm unten an der Donau passiert. Weiße Schnüre spannen sich zur darunterliegenden Stadtmauer. Passanten staunen und rätseln.

Johannes Pfeiffer (links) befestigt weiße Schnüre, die vom Ulmer Metzgerturm herabhängen, an der Stadtmauer. SWR Isabella Hafner

Die Flanierenden auf der Ulmer Stadtmauer bleiben immer wieder stehen und schauen interessiert zu, was da gerade mit Hebekran und Schnüren am Metzgerturm veranstaltet wird. Manche sind völlig irritiert, was die Schnüre ihnen sagen wollen, andere tippen auf "Vernetzung", auf Wäscheleinen oder dass das Ganze etwas mit Segelbooten, mit deren vielen Tauen und Seilen, zu tun haben könnte. Ein Mann sagt nur: "Kunst ist, jemand etwas zu verkaufen, was er nicht braucht."

Ulmer Künstler Johannes Pfeiffer will zum Nachdenken anregen

Staunen oder Raunen - beides also. Die Idee zum Schnürenetz hat sich in Johannes Pfeiffers Kopf entsponnen. Er ist Künstler, 67 Jahre alt, in Ulm geboren und lebt in der Nähe von Stuttgart. Davor war er vierzig Jahre lang in Italien. Auf der ganzen Welt verwandelt er den öffentlichen Raum in Kunst und will damit zum Nachdenken anregen. "Insgesamt arbeite ich mit meinen Installationen am prekären Gleichgewicht des menschlichen Lebens. Das spüren wir ja täglich in allen Bereichen. Unser Leben, wie wir jetzt wieder sehen, ist ja auch sehr prekär. Da wacht morgens einer auf, hat bestimmte Ideen im Kopf und dann stellt er die Welt auf den Kopf."

"Da wacht morgens einer auf, hat bestimmte Ideen im Kopf und dann stellt er die Welt auf den Kopf."

Schnüre am schiefen Metzgerturm - Dinge ins Gleichgewicht bringen

Putin, der Krieg in der Ukraine, aber auch Corona habe so einiges aus dem Gleichgewicht gebracht, meint Pfeiffer. Die Schnüre sollen darauf hinweisen, wie der Mensch immer wieder versucht, Dinge, die sich geneigt haben, ins Gleichgewicht zu bringen.

Hundert Schnüre weisen wie Strahlen vom Metzgerturm zur Ulmer Stadtmauer. SWR Isabella Hafner

Ulmer Metzgerturm ist schief

In diesem Fall - natürlich völlig illusorisch - hundert weiße Kunststoffschnüre den Metzgerturm am Ulmer Donauufer. Denn der hat’s nötig, erzählt Johannes Pfeiffer: "Die wenigsten wissen, dass der überhaupt schief ist." Wie das Ulmer Münster sei auch der Metzgerturm auf Eichenpfählen gegründet worden. "Das Problem ist das Grundwasser - wenn das weg geht, dann fangen die Pfähle an zu faulen." Solange das Grundwasser sie umgab, waren sie konserviert, weil kein Sauerstoff an sie geriet. "Im Fall des Metzgerturms ist aber das Grundwasser zurückgegangen und der Turm begann sich zu neigen."

Ein Kran muss ran, damit Johannes Pfeiffer die hundert Schnüre am Ulmer Metzgerturm befestigen kann. SWR Isabella Hafner

Metzger drängten sich aus Angst in eine Ecke

Besser aber gefällt dem Ulmer Künstler eine andere Geschichte, die sich um den schiefen Metzgerturm rankt: Sie besagt, dass die Metzger früher im Turm eingesperrt wurden, wenn sie schlechtes Fleisch verkauft hatten. Aus Angst vor dem wütenden Bürgermeister der Stadt, der sie zur Rede stellen wollte, drängten sich die Metzger alle in eine Ecke des Turms - und dieser geriet in Schieflage.

Fast so stark geneigt wie der Schiefe Turm von Pisa

Der Metzgertum habe mit seinen 3,3 Grad sogar nur 0,6 Grad weniger Neigung als der oft bestaunte, auf Sand gebaute Schiefe Turm von Pisa. In Pisa aber gibt es keine hundert Fäden, die wie Strahlen vom Turm hinunter zu einer alten Stadtmauer weisen. Oder wie Wäscheleinen, was zu Italien passen würde. Und wer weiß, welche Kraft Johannes Pfeiffers Kunstinstallation dieses Mal freisetzen wird: Als der Künstler vor 33 Jahren drei zueinander geneigte Mauerstücke mit Schnüren auf dem Ulmer Kunstpfad der Universität aufstellte, fiel kurz darauf die Berliner Mauer.