Kunstwerk mit Stahlseilen am Metzgerturm

Der Künstler Johannes Pfeiffer installiert am Montag Stahlseile am Metzgerturm in Ulm. Hunderte Seile werden vom Turm zur gegenüberliegenden Stadtmauer gespannt. Es entsteht optisch eine Art Lichtkegel. Der Künstler will mit seiner Installation die Verbindung zwischen Materie und Geist veranschaulichen. Das Projekt Metzgerturm 2022 wird außerdem von einer Ausstellung begleitet, die am Ostersamstag eröffnet wird. Zu sehen sind zehn verschiedene Drucke auf Holz und Papier, die den Metzgerturm mit dem Kunstwerk zeigen und später erworben werden können. Der Installationskünstler Johannes Pfeiffer ist in Ulm geboren. Er lebt und arbeitet hauptsächlich in Turin. Pfeiffer hat bereits 1990 ein ähnliches Kunstwerk aus Stahlseilen am Kunstpfad der Universität Ulm installiert.