In der Altstadt von Schwäbisch Gmünd ist seit Dienstag Kunst in den Schaufenstern von fünf leerstehenden Gewerbeimmobilien zu sehen. Oberbürgermeister Arnold hat am Nachmittag die Ausstellung regionaler Künstler eröffnet. Die Bilder, Zeichnungen und Skulpturen von 20 Künstlern sind bis Ende Oktober zu sehen und abends bis 23 Uhr beleuchtet.