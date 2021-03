Gleich drei Kundgebungen soll es am Samstagnachmittag in Ulm geben: Zwei gegen die Corona-Politik in Bund und Land und eine Gegendemo. Stadt und Polizei haben sich vorbereitet, um Eskalationen zu vermeiden.

Um 15 Uhr wollen sich bis zu 500 Teilnehmer auf dem Hildegard-Knef-Platz vor dem Maritim-Hotel versammeln, um anschließend mit Pfeifen und Trommeln Richtung Münsterplatz zu laufen. Die Organisation "Klardenken Schwaben" hat dazu aufgerufen unter dem Motto "Für Freiheit und unsere Rechte". Ein zweite Gruppe trifft sich gegen 16 Uhr auf dem Münsterplatz unter der Überschrift "Deutschlands Herz ist der Mittelstand - Jetzt reden wir Unternehmer". Schon 2020 gab es in Ulm immer wieder Demonstrationen gegen die Corona-Politik von Bund und Land (Archivbild) SWR Torsten Blümke (Archivbild) "Klardenker Schwaben" wird dem "Querdenker"-Spektrum zugeordnet "Klardenken Schwaben" ist nach Recherchen des Netzwerkes "Rechte Umtriebe Ulm" eine Organisation, die im ländlichen Raum rund um Ulm aktiv ist und seit April 2020 Kundgebungen unter anderem in Pfaffenhofen, Weißenhorn, Illertissen und Memmingen organisiert haben soll. Auf diesen Kundgebungen sprachen demnach auch Personen, die dem "Querdenker"-Spektrum zugeordnet werden. Die letzte Veranstaltung, die von der Bewegung "Querdenken 731" organisiert wurde, war ein Autokorso am 23. November 2020. Grüne Jugend organisiert Gegendemo Die Grüne Jugend und die DGB-Jugend haben zusammen mit anderen Gruppen zu einer Gegendemo aufgerufen. Sie soll um 14:30 Uhr auf dem südlichen Münsterplatz stattfinden - unter dem Slogan: Zusammenhalt und Solidarität in der Krise. Erwartet werden 170 Teilnehmer. Stadt und Polizei hoffen auf friedlichen Verlauf Stadtverwaltung und Polizei hoffen, dass die Kundgebungen friedlich verlaufen. Man werde auf die Einhaltung der Corona-Regeln achten. Laut Polizeisprecherin Claudia Kappeler wird die Ulmer Polizei von Beamten anderer Polizeipräsidien unterstützt. Auch eine Reiterstaffel wird im Einsatz sein. Szenen mit Ausschreitungen, wie am vergangenen Wochenende bei einer Demo mit 20.000 Teilnehmern in Kassel, sollen sich in Ulm nicht wiederholen, so Kappeler. Auch das Ordnungsamt wird vor Ort sein. Wie Leiter Rainer Türke dem SWR sagte, hat die Stadt mit allen Versammlungsleitern Gespräche geführt und darauf hingewiesen, dass Corona-Auflagen wie Abstandhalten und Masketragen eingehalten werden müssen.