Demo mit Maske unterm Kinn - wie kontrolliert die Stadt die Einhaltung ihrer Verordnung?

Die Polizei hat im Zusammenhang mit einer weiteren unangemeldeten Demonstration am Montag in Ulm drei Menschen vorübergehend festgenommen. Gegen zwei weitere wurden Verfahren eingeleitet.

Die Strafverfahren gegen die zwei Beteiligten beruhen auf dem Verdacht, dass sie als Versammlungsleiter fungiert haben, heißt es in einer Mitteilung der Stadt Ulm vom Dienstag. Es seien zudem vier Straf- und Bußgeldverfahren eingeleitet worden, zwei wegen des Verstoßes gegen die Maskenpflicht. Auch in Aalen und Schwäbisch Gmünd gab es Anzeigen wegen Verstößen gegen geltende Regelungen bei den Montagsaktionen. So waren es in Aalen nach Auskunft einer Sprecherin rund 30. In Schwäbisch Gmünd wurden laut Mitteilung am Montag rund zwanzig Verstöße registriert.

Die Stadtverwaltung Ulm hatte verstärkte Kontrollen zur Einhaltung der Maskenpflicht angekündigt. SWR Walter Notz

Polizeipräsident: "Kein Verständnis für Drahtzieher"

Der Präsident des Ulmer Polizeipräsidiums, Bernhard Weber, hat laut Mitteilung der Stadt Ulm kein Verständnis für die Drahtzieher der Veranstaltungen. Diese agierten aus der Anonymität heraus und instrumentalisierten Demonstranten für ihre Zwecke.

"Die mit einer Versammlungsanmeldung auch verbundenen Pflichten scheuen die Agitatoren offensichtlich."

Hunderte Demonstranten waren Montagabend wieder durch die Ulmer Innenstadt gezogen, wieder richtete sich ihr Protest gegen eine mögliche Impfpflicht und gegen geltende Corona-Verordnungen. Es war inzwischen die neunte Demonstration dieser Art in der Stadt. Solche Aktionen hatten die Ulmer Stadtverwaltung veranlasst, in einer Allgemeinverfügung Maskenpflicht anzuordnen.

Mit Maske unterm Kinn

Nach SWR-Informationen hielten sich bei der Montagsdemo nur wenige Teilnehmerinnen und Teilnehmer an die Verordnung: Ein Teil der Demonstranten hatte Masken um, aber bis zum Kinn heruntergezogen. Nach Erkenntnissen der Stadtverwaltung trugen deutlich mehr Beteiligte eine Maske als bei früheren Demonstrationszügen.