Zu einer Solidaritätsveranstaltung vor der Ulmer Synagoge sind am Freitagabend rund 300 Menschen gekommen. Auch Baden-Württembergs Innenminister war vor Ort - und fand klare Worte.

Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl (CDU) verurteilte den Brandanschlag auf die Ulmer Synagoge bei der Veranstaltung scharf. Er bezeichnete die Tat vom vergangenen Wochenende als "widerwärtig". "Es hat mich bedrückt und nachdenklich gestimmt", sagte er am Freitagabend auf dem Weinhof.

Innenminister Strobl verurteilte den Brandanschlag auf die Ulmer Synagoge aufs Schärfste. SWR Walter Notz

Strobl warnt vor Gleichgültigkeit gegenüber Antisemitismus

Die harte Reaktion des Rechtstaats sei "keine leere Floskel". Ministerium, Polizei und Justiz arbeiteten mit Nachdruck daran, den Täter zu ermitteln. Es sei wichtig, Hass und Hetze entschieden entgegenzutreten. "Gleichgültigkeit ist Gift für den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Wir dürfen niemals abstumpfen", sagte Strobl.

Jede Hassrede, jeder Angriff auf eine jüdische Einrichtung und jede Beleidigung eines Menschen aufgrund seines Glaubens sei ein Angriff auf die freiheitliche Demokratie, so Strobl weiter.

Minister kam auf Einladung des Ulmer Rabbiners

Der Rabbiner der Ulmer Gemeinde, Shneur Trebnik, hatte den Minister nach dem Brandanschlag auf die Synagoge nach Ulm eingeladen.

An der Veranstaltung vor der Synagoge kurz vor Beginn des jüdischen Ruhetags Sabbat nahmen auch Michael Kashi vom Vorstand der Israelitischen Religionsgemeinschaft Württemberg sowie die Bürgermeister von Ulm und Neu-Ulm, Gunter Czisch (CDU) und Katrin Albsteiger (CSU), teil. Bei der Kundgebung sagten Vertreter von Kommunen und Religionen der jüdischen Gemeinde ihre Unterstützung zu. Im Anschluss versammelten sich die Mitglieder der Gemeinde zum Gottesdienst in der Synagoge.

Landtag verabschiedete Resolution gegen Judenhass und Ausgrenzung

Ein nach wie vor Unbekannter hatte am vergangenen Samstag aus einer Flasche eine Flüssigkeit an der Fassade der Ulmer Synagoge ausgeleert und angezündet. Da ein Passant dies beobachtete und umgehend die Feuerwehr rief, konnte der Brand schnell gelöscht werden. Die Tat hat bei den Menschen in Ulm und zahlreichen Politikern im Land für Empörung gesorgt.

Der baden-württembergische Landtag verabschiedete am Mittwoch als Reaktion auf den Brandanschlag eine Resolution gegen Judenhass und Ausgrenzung. Die Fraktionen von Grünen, CDU, SPD und FDP hatten die Resolution gemeinsam eingebracht. Sie wurde von allen Fraktionen im Landtag angenommen.