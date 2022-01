In Ellwangen haben sich am Samstagvormittag Friedensaktivisten für Abrüstung und eine atomwaffenfreie Welt eingesetzt. An der Kundgebung am Fuchseck des Aktionsbündnisses Mahnwache Ellwangen beteiligte sich auch Oberbürgermeister Michael Dambacher in seiner Funktion als Mitglied der „Mayors for Peace“. Landes- und Bundestagsabgeordnete wurden aufgefordert, den UN-Atomwaffen-Verbotsantrag zu unterstützen.