Hunderte protestieren gegen Arbeitsbedingungen bei Fysam in Steinheim

Rund 300 Beschäftigte des Autozulieferers Fysam in Steinheim (Kreis Heidenheim) haben am Donnerstagmittag gegen Arbeitsbedingungen protestiert. Die IG Metall hatte dazu aufgerufen.

Hunderte Beschäfigte beteiligten sich an der Protestaktion SWR Frank Polifke

Die Gewerkschaft wirft dem Autozulieferer außer schlechten Arbeitsbedingungen auch Verstöße gegen das Arbeitszeitengesetz vor. Fysam gehört zu einem chinesischen Konzern. Laut IG Metall sollen die Beschäftigten in der Produktion systematisch durch chinesische Arbeiter ersetzt werden. Mehr als 100 arbeiten nach Gewerkschaftsangaben bereits in den Fysam-Werken in Steinheim und am Firmensitz in Böhmenkirch (Kreis Göppingen). Gerüchte, wonach die Produktion nach China verlagert werden soll, dementierte das Unternehmen gegenüber dem SWR.

IG Metall-Vorwurf: Bei Fysam fehlen Arbeitsschutzmaßnahmen

Bei Fysam, so ein weiterer Vorwurf der IG Metall, fehle es zudem an Arbeitsschutzmaßnahmen wie Absaug-Anlagen. Außerdem liege das Entgelt nur wenig über dem Mindestlohn. Kürzlich hatte das Hauptzollamt Ulm Fysam überprüft. Man habe zunächst keine gravierenden Verstöße festgestellt, so ein Sprecher des Zollamts.

Der chinesische Investor Fuyao hatte den Hersteller von Auto-Zierleisten vor zwei Jahren übernommen.