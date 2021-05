Auf dem Ulmer Münsterplatz haben am Montag rund 250 Menschen an einer Kundgebung für mehr Toleranz gegenüber homo-, bi-, inter- und transsexuellen Menschen teilgenommen. Anlass war der Internationale Tag gegen die Diskriminierung dieser so genannten queeren Gruppen. Mehrere Rednerinnen und Redner des Vereins "Young and Queer Ulm" und politischer Parteien aus Ulm wiesen darauf hin, dass queere Menschen sich nach wie vor Diskriminierung, Ausgrenzung und Gewalt ausgesetzt sehen. Am Dienstag feiert die Stadt Ulm den Diversity-Tag, der die Vielfalt der Menschen in der Arbeitswelt aufzeigen soll - von Geschlechtsidentität über sexuelle Orientierung bis zu Nationalität und Alter.