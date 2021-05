Seit Kurzem ist sie Kultusministerin von Baden-Württemberg. Seit Kurzem ist sie auch Mitglied der Ulmer Grünen. Theresa Schopper will gegen den derzeit aufflammenden Antisemitismus "klare Kante" zeigen.

Theresa Schopper (Bündnis 90 / Die Grünen), Kultusministerin in Baden-Württemberg und seit Kurzem auch Mitglied der Grünen in Ulm, will das Antisemitismus-Problem "aufbohren". dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Bernd Weissbrod

Bei den Demonstrationen gegen den Nahost-Konflikt in Deutschland ist es erneut zu antisemitischen Zwischenfällen gekommen. Skandiert haben auch Kinder und Jugendliche. Das SWR Studio Ulm hat Kultusministerin Theresa Schopper (Grüne) befragt, inwieweit man das Problem von den Schulen aus bekämpfen kann.

SWR: Frau Schopper, erreicht man denn Kinder und Jugendliche tatsächlich mit diesem Thema in den Schulen?

Theresa Schopper: Es ist natürlich so, dass dort die Eltern entsprechend gefragt sind und da auch schauen müssen, dass da keine Radikalisierung in jedweder Hinsicht stattfindet.

Aber gibt es da nicht die Verpflichtung zu sagen, wir müssen in den Schulen noch stärker oder überhaupt gegen aktuellen Antisemitismus vorgehen?

Na, das ist in den Schulen natürlich ein Thema. Und in den Lehrplänen, in den Orientierungsplänen ist ja auch zu Antisemitismus einiges drin. Und es gehört zu den Grundaufgaben, nicht nur die historische Situation zu beleuchten, sondern aktuell gegen Antisemitismus vorzugehen. Wir haben einen Antisemitismusbeauftragten in Baden-Württemberg. Und ich arbeite mit Michael Blume sehr, sehr gut zusammen. Und wir sind immer wieder dran, wie man insgesamt auch an den Schulen nicht nur eine Lehre aus der Geschichte zieht, sondern auch über aktuelle Tendenzen des Antisemitismus redet - sei es über Verschwörungstheorien und sei es, für was das Judentum dann alles angeblich verantwortlich ist, dass man dem einen Riegel vorschiebt und klare Flagge zeigt.

Im Moment, so wie ich es aus dem Schulunterricht kenne, ist das aber alles ziemlich ritualisiert oder auch historisch veranlagt. Also gerade eben dieser Bezug zu aktuellen Geschehnissen oder auch zur aktuellen Zusammensetzung in der Schulklasse. Die hat sich ja seit den Achtzigern auch extrem geändert. Muss da nicht trotzdem mehr getan werden?

Wir haben momentan eigentlich auch Ausnahmesituation an den Schulen. Da ist man natürlich durch Corona massiv gebeutelt. Die Kinder waren zum Teil fünf, sechs Monate gar nicht mehr in den Schulen. Da ist klar, dass es da auch noch einmal ein Stück weit schwieriger geworden ist. Aber natürlich haben Sie recht. Man muss immer auch die Herkunft und den Migrationshintergrund mit bedenken, ob sozusagen andere Erfahrungsmuster aufgesetzt werden. Und man muss auch da ansetzen und sagen, Antisemitismus hat hier keinen Platz, egal ob mit Migrationshintergrund oder ohne.

Wie könnte das sein?

Na ja, jetzt lassen Sie mir erst mal ein paar Tage im Amt, dass man das nochmal anschaut. Natürlich muss man das sensibel in den verschiedenen Schularten entsprechend aufbereiten und neue Ansätze finden. Angesichts der Erfahrungen des Nahost-Konfliktes der letzten Jahrzehnte und aufgrund des festgefahrenen Prozesses im Nahen Osten muss man tatsächlich auch noch einmal neu überlegen: Wie kann man diese Quelle des Antisemitismus - der sehr einfach und billig scheint - wie kann man das aufbohren, dass sich das schlicht nicht verfestigt.

Sehen Sie sich da in der Verpflichtung als Kultusministerin?

Natürlich. Die Schule ist mit einer der Lernorte, wo man mit solchen Themen dann in Erfahrungen in Bezug kommt. Und von daher ist es schon noch notwendig, da entsprechend klar Flagge und klare Kante zu zeigen.