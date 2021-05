Die frisch ernannte Kultusministerin in Baden-Württemberg, Theresa Schopper, ist jetzt Mitglied bei den Grünen in Ulm. Wie der Kreisverband mitteilte, war Schopper bislang Mitglied in ihrer Heimat im Kreisverband Ostallgäu. Da sie sich bei den Grünen im Landesverband Baden-Württemberg stärker einbringen möchte, fiel ihre Wahl auf die Grünen in Ulm.