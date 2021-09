Mehr als 11.000 Menschen haben am Samstagabend die Kulturnacht in Ulm und Neu-Ulm besucht. Die Veranstalter zogen am Sonntag ein positives Fazit. Die Besucherzahl lag annähernd auf dem Niveau vor der Pandemie. Die Menschen und die Kulturschaffenden hätten gelernt, das Kulturleben auch in Corona-Zeiten wieder in vollen Zügen zu genießen, heißt es in einer Mitteilung. Der Mut, Kultur zu veranstalten, sei belohnt worden. An rund 80 verschiedenen Veranstaltungsorten in Ulm und Neu-Ulm waren Menschen eingeladen, Kultur zu erleben. Die Bilanz der Veranstalter: "Die Kulturnacht hat das Ulmer/Neu-Ulmer Kulturgeschehen wieder zum Leben erweckt, ein gelungener Start in die Kultursaison 2021."