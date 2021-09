So läuft die Kulturnacht in Ulm und Neu-Ulm in Corona-Zeiten

Kulturliebhaber können sich freuen: Zur Kulturnacht in Ulm und Neu-Ulm am kommenden Wochenende wird es knapp 100 Veranstaltungen geben. Fast so viele wie vor Corona. Und doch gibt es Besonderheiten.

Auf dem Programm stehen viele Open-Air-Veranstaltungen. Der Plan sieht außerdem vor, dass sie nicht zu lange dauern. Damit wollen die Veranstalter erreichen, dass sie möglichst viele sehen können und sich keine langen Warteschlangen bilden. Im SWR-Interview verrät Ulms Kulturbürgermeisterin Iris Mann, was die Besucherinnen und Besucher bei der Kulturnacht 2021 alles erwartet, welche Regeln gelten und was es für Kinder und Jugendliche zu erleben gibt.

SWR: Was sind Ihre Gedanken bei der Kulturnacht: Das Große und Ganze in zwei Donaustädten oder die Vorfreude auf die kleine, feine Kultur?

Iris Mann: Es ist von allem etwas. Wir haben wirklich ein ganz breites Angebot: 95 Veranstaltungsorte - von den "Großen der Hochkultur" bis zu kleinen Etablissements und Orten, an denen normalerweise gar keine Kultur stattfindet, ist alles dabei. Darunter sind kurze Formate, kleine Leckerbissen, die neugierig machen sollen. Deswegen kann man an einem Abend unglaublich viel Verschiedenes sehen. Und vor allem kann man in Dinge reinschnuppern, zu denen man sich sonst nicht trauen würde.

Bereitet man sich auf eine Kulturnacht vor oder lässt man sich treiben?

Es gibt beide Strategien. Ich bereite mich lieber vor, denn es gibt so viel Auswahl, dass man schnell überflutet wird. Da gibt es mehrere Möglichkeiten, zum Beispiel ein gedrucktes Programmheft. Aber über die App oder die Internetseite kann man sich selbst einen virtuellen Fahrplan zusammenstellen, und der wird dann automatisch in eine Reihenfolge gebracht.

Kultur für Kids gibt es auch wieder - was steckt dahinter?

Es gibt für junge Besucherinnen und Besucher mehr als 20 Veranstaltungen ab 15 Uhr. Uns ist es sehr wichtig, dass Kinder und Jugendliche Kultur für sich entdecken. Es gibt viel zum Mitmachen und Zuhören, beispielsweise in der Münsterbauhütte.

Die Kulturnacht in Ulm und Neu-Ulm 2021 Wegen der Corona-Pandemie setzen die Organisatoren verstärkt auf Open-Air-Veranstaltungen. So wird die Ulmer Wilhelmshöhe mit "Geschichten aus der Dunkelheit" bespielt. Der Spielplatz an der Steinernen Brücke in Ulm wird zur Theaterbühne und japanische Taiko-Trommeln beleben den Söflinger Klosterhof. Auf dem Ulmer Münsterplatz wird unter anderem eine Tänzerin auftreten und das Donaubüro bietet "lustige Donauüberquerungen" für Kinder und Erwachsene an. Im Vorverkauf kosten die Eintrittsbänder 10 Euro, ermäßigt 8 Euro.

Die Zahl der Veranstaltungsorte war schon größer, sind es coronabedingt ein bisschen weniger?

Ja, aber wir haben schon fast wieder das Niveau von vor Corona. Es sind nur rund zehn Veranstaltungsorte weniger. Und das rechne ich allen hoch an, dass sie sich neben dem Inhalt mit den Corona-Regeln auseinandersetzen und ein Hygienekonzept erarbeiten. Ich bin sehr dankbar über die Zahl der Veranstaltungsorte.

Die Kulturnacht im Theater Ulm steht diesmal unter dem Motto "Davon lebt der Mensch!". Es gibt szenische, musikalische und tänzerische Kurzprogramme. Theater Ulm

Welche Regeln müssen die Besucherinnen und Besucher beachten?

Wir sind in der glücklichen Situation, dass in Baden-Württemberg und Bayern am Samstag dieselben Regeln gelten - nämlich 3G. Das war ja nicht immer so. Es ist also unproblematisch für alle, die geimpft, genesen oder frisch getestet sind. Wir haben auch eine Abmachung mit den Bürgerteststationen am Theater Ulm, in der Neuen Mitte und im Theatro - die sind länger geöffnet. Ich kann mich also auch noch um 21 Uhr testen lassen.