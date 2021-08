Rund 100 Veranstaltungen wird die Kulturnacht in Ulm und Neu-Ulm am 18.September bieten. Das Programm ist jetzt online. Wegen der Corona-Pandemie setzen die Organisatoren verstärkt auf Open-Air-Veranstaltungen. So wird die Ulmer Wilhelmshöhe mit "Geschichten aus der Dunkelheit" bespielt, der Spielplatz an der Steinernen Brücke wird zur Theaterbühne und japanische Taiko-Trommeln beleben die Söflinger Klosterhof. Auf dem Münsterplatz wird unter anderem eine Tänzerin auftreten und das Donaubüro bietet "lustige Donauüberquerungen" für Kinder und Erwachsene an. Den Überblick über alle Veranstaltungen gibt’s auf kulturnacht-ulm.de. Der Vorverkauf der Eintrittsbänder für 10 bzw. ermäßigt 8 Euro startet am 1.September.