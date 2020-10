Mit einem Festakt und einem Tag der Offenen Tür ist an diesem Wochenende in Aalen der neue Kulturbahnhof eröffnet worden. Tausende Besucher kamen an beiden Tagen.

Video herunterladen (4,4 MB | MP4) Am Samstagabend gab es einen Festakt mit der offiziellen Schlüsselübergabe. Im Anschluss wurde "Romeo und Julia" von Shakespeare aufgeführt. Am Sonntag konnten sich Bürgerinnen und Bürger den neuen Kulturbahnhof ansehen. Im KUBAA gab es Kultur-Rundgänge. In vielen Räumen wurden Aufführungen und kleine Konzerte geboten. Zuhause für Theater, Musikschule, Ballett, Orchester und Programmkino Der Kulturbahnhof bietet künftig Theater, Musik- und Ballettschule, Programmkino (Kino am Kocher) und drei Orchestern eine neue Heimat. Für rund 26 Millionen Euro ist aus einem ehemaligen Ausbesserungswerk für Züge ein kulturelles Zentrum entstanden, mitten in einem neuen Wohnviertel in Aalen, dem Stadtoval.